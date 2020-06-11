Горизбирком набирает членов ТИК к голосованию по Конституции

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 11 июня одобрила исключение из членов территориальных избиркомов трех человек. Зампредседателя ГИК Алла Егорова сообщила, что из ТИК №23 по собственному желанию решили выйти Денис Матюнин и Роман Серов. Ранее Горизбирком назначил их членами новой территориальной комиссии №61.

Заявление о сложении полномочий поступило и от члена ТИК №8 Людмилы Горской, рассказала Егорова. Она предложила объявить о приеме документов от кандидатов на вакантные должности с 11 по 17 июня. Член Горизбиркома Дмитрий Краснянский отметил, что необходимо определиться с новыми сотрудниками ТИКов до конца следующей недели - так как им необходимо проводить голосование по поправкам в Конституцию.