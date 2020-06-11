Эрмитаж, Русский музей, заповедники "Петергоф" и "Царское Село" начнут работать с 16 июня

Министерство культуры разрешило федеральным музеям и заповедникам, подведомственным структуре, возвратиться к привычной работе начиная с 16 июня, известила глава ведомства Ольга Любимова.

Как и прежде, в указе Минкульта устанавливается перечень необходимых для предотвращения распространения COVID-19 мер, в числе которых, например, сохранение социального дистанцирования между гражданами, посещение музеев в масках и перчатках.

Среди прочих, в ведение Минкультуры входят Эрмитаж, Русский музей, а также заповедники "Петергоф", "Царское Село" и другие петербургские учреждения.

Некоторое время назад руководитель комитета по туризму Сергей Корнеев рассказывал об участи городской турсферы. По его словам, сезон в Петербурге начнется с 20 июня, однако только для жителей города - остальных путешественников ожидают в первой половине июля.