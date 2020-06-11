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12:28

Павел Шевцов назначен и. о. главы Россотрудничества

фото ЗакС политика Павел Шевцов назначен и. о. главы Россотрудничества

После ухода Элеоноры Митрофановой с поста главы Россотрудничества исполняющим обязанности руководителя агентства стал ее заместитель Павел Шевцов, передает ТАСС.

По словам замглавы Россотрудничества Михаила Брюханова, Шевцов будет и.о. главы агентства "пока указом президента не будет назначен новый руководитель". Кто может занять этот пост, пока неясно.

Митрофанова с 11 июня перешла на работу в МИД России в качестве посла по особым поручениям.

Шевцов был замглавы Россотрудничества с 2018 года. Он занимался вопросами в сфере международного сотрудничества в области образования, науки, поддержки русского языка и русских школ за рубежом.

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