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12:50

Шишлов предложил организовать видеонаблюдение за участками во время голосования по Конституции

фото ЗакС политика Шишлов предложил организовать видеонаблюдение за участками во время голосования по Конституции

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов уверен, что во время общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию на участках следует организовать видеонаблюдение для пресечения возможных фальсификаций.

"Омбудсмен рекомендует принять меры для обеспечения видеонаблюдения и трансляции изображения в помещениях для голосования и помещениях комиссий", - говорится в сообщении пресс-службы Шишлова.

Предложение, оформленное документарно, уполномоченный направил руководителю петербургской избирательной комиссии Виктору Миненко.

Как передает "Интерфакс", ранее стало известно, что для плебисцита уже организовано 1899 постоянных избирательных участков, количество временных - в том числе, уличных - пока определяется.

Голосование за обновление Конституции состоится 1 июля. Главной поправкой, невзирая на замалчивание ее в распространяемых агитационных роликах, принято считать обнуление президентских сроков Владимира Путина, в настоящее время находящегося на своем четвертом.

К бойкоту голосования призывали уже множество как провластных, так и оппозиционных сил. Нежелание участвовать в плебисците разделяют, к примеру, "Яблоко", "Левый фронт" и Алексей Навальный вместе с единомышленниками.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


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