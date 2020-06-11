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13:13

Муниципалы МО № 72 выступили против сокращения парка Интернационалистов

фото ЗакС политика Муниципалы МО № 72 выступили против сокращения парка Интернационалистов

Депутаты муниципального совета МО № 72 решили обратиться к губернатору Петербурга Александра Беглова с просьбой сохранить парк Интернационалистов в прежних границах.

В апреле комитет по контролю за имуществом опубликовал проект постановления городского правительства, согласно которому площадь зеленой зоны должна быть сокращена на 0,86 га из-за расширения Южного шоссе.

"В результате утверждения проекта реконструкции Южного шоссе под угрозой вырубки оказываются около 300 деревьев, растущих вдоль Южного шоссе между Бухарестской и Софийской улицами (как на территории парка, так и за его пределами)", - написали муниципалы в своем обращении.

Они попросили главу города не инициировать сокращение границ парка и провести широкое общественное обсуждение проекта реконструкции автомагистрали.

Напомним, ранее на территории парка Интернационалистов планировалось строительство торгового центра с океанариумом. Против этого выступали местные жители. В ноябре 2019 года, вскоре после прихода Беглова на должность врио губернатора, было решено перенести проект в другое место, а рекреационная зона сохранилась в прежних границах. Впоследствии глава города использовал защиту парка Интернационалистов в своей предвыборной агитации.


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