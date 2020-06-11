В Роспотребнадзоре ещё раз заявили о неготовности Петербурга снимать "антивирусные" меры

Во время круглого стола "Белые ночи не для индустрии гостеприимства?", организованного "Деловым Петербургом", руководительница отдела санитарного надзора Управления регионального Роспотребнадзора Ольга Смелова проинформировала собравшихся, что город на Неве по-прежнему не готов к выходу из режима "коронавирусных" ограничений.

"Город не готов к снятию всех ограничительных мер, так как доля свободных коек в Петербурге составляет 17%. Для снятия ограничений показатель должен составлять 50%", - напомнила Смелова об условии, озвученном ранее губернатором Александром Бегловым.

Снятие введенных мер, добавила чиновница, будет проходить, как и планировалось, поэтапно - через каждые две недели - как у инкубационного периода COVID-19.

Ранее о неготовности города выходить из "антивирусного" режима заявила главный санврач Петербурга Наталья Башкетова.

По состоянию на 11 июня в Северной столице зарегистрировано 303 новых случая заражения коронавирусом, всего заболели почти 20 тысяч человек.

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