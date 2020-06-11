Финляндия пока не намерена пускать на свою территорию российских туристов

Финское правительство решило пролонгировать запрет на открытие границ с Россией до 14 июля, проинформировал глава МИД государства Пекка Хаависто. При этом снимается ряд ограничений на путешествия в страны Прибалтики и Скандинавии.

"На российской границе сохраняются ограничения ещё на месяц. Нам важно следить за ситуацией в России. Через месяц мы вернёмся к вопросу", - цитирует заявление Хаависто местное издание Ilta-Sanomat.

Вместе с тем, запрет на пересечение границы не касается граждан Финляндии, живущих в РФ.

В стране снимается внутренний контроль на перемещения между Эстонией, Латвией, Литвой, Данией, Норвегией и Исландией. Территории можно посетить без соблюдения карантина по возвращении.

В то же время сохраняется запрет на посещение Швеции, где наблюдается сложная эпидемиологическая обстановка.