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15:05

В Псковской области наблюдается "колоссальный рост" заболеваемости пневмонией

фото ЗакС политика В Псковской области наблюдается "колоссальный рост" заболеваемости пневмонией

Глава комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко во время совещания оперативного штаба отчиталась, что в регионе наблюдается "колоссальный рост" заболеваемости пневмонией - в 10 раз больше, чем в предыдущие годы. При этом, отметила чиновница, 30% от общего числа - пневмонии, вызванные COVID-19.

В Псковской области на сегодняшний день имеется 1065 инфекционных коек, причем, подчеркнула Гаращенко, почти все они заняты.

К примеру, в одном из заведений для приёма COVID-больных в Великих Луках за первые сутки его работы из 150 мест свободными остались лишь 24. Главврач Великолукской межрайонной больницы Елена Никанорова рассказала также, что во вверенном ей учреждении лежат 126 пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией.

Амбулаторно лечатся 192 местных жителя с подтвержденным COVID-19, в том числе 41 - в Великолукском районе.

Всего на сегодняшний день в Псковской области заболели 1535 граждан.

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