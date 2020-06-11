Беглов поддержал идею открыть в Петербурге постоянный мемориал погибшим медикам

Губернатор Петербурга Александр Беглов согласился с предложением депутата Заксобрания Бориса Вишневского создать на пересечении проспекта Медиков и улицы Профессора Попова мемориал медработникам, погибшим в борьбе с коронавирусной инфекцией. Парламентарий выложил письмо главы города в своих социальных сетях.

Градоначальник уточнил, что окончательное решение об установке объекта будет принято позднее, поскольку необходимо провести публичные слушания, а они невозможны из-за действующих ограничений.

Напомним, в Петербурге действует временный мемориал памяти медработников. Он установлен энтузиастами на улице Малой Садовой, напротив комитета по здравоохранению.

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