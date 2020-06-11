Медиков Петербурга наградят новым знаком отличия "За доблесть в спасении"

В Петербурге учрежден новый знак отличия "За доблесть в спасении", которым будут награждать медиков, спасателей и людей, участвовавших в спасении жизни и здоровья граждан, сообщили в Смольном.

Первые награды вручат в День медицинского работника, который отмечается в третье воскресенье июня: в этом году он приходится на 21 июня. Награды получат врачи, медсестры, фельдшеры и санитары, работающие с пациентами с коронавирусом. Посмертно наградят медработников, погибших "во время исполнения служебного долга". Всего в первый список награждаемых вошли более 100 работников медорганизация Петербурга.

Ходатайствовать о награждении петербуржцев новым знаком отличия могут руководители госорганов и органов местного самоуправления города, а также любые организации, работающие в Петербурге.

На 11 июня в Петербурге известно о почти 20 тысячах случаях заражения коронавирусом.