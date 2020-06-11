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15:47

"Звуки выстрелов, крики хищных птиц": "Невскую ратушу" хотят защитить от чаек за 2,4 млн рублей

фото ЗакС политика "Звуки выстрелов, крики хищных птиц": "Невскую ратушу" хотят защитить от чаек за 2,4 млн рублей

Дирекция по управлению объектами административного значения, отвечающая за закупки комплекса "Невская ратуша", уже в четвертый раз пытается найти подрядчика, который сможет установить автоматическую защиту от птиц. Чиновников тревожат чайки и вороны, кружащие вокруг стеклянного купола. Стоимость монтажа акустического оборудования оценивается в 2,4 млн рублей.  

Проектную документацию на установку автоматической защиты от птиц дирекция заказывала за 224 тысячи рублей еще в апреле 2019 года. Исследование показало, что комплекс "Невская ратуша" на Новгородской улице  "находится в центральной части города Санкт-Петербурга с обилием парков, скверов и прочих зеленых насаждений, в непосредственной близости от р. Нева". На территории выявили нежеланных чаек и ворон, уточнив, что они были замечены там и прежде. Иных видов птиц, например, голубей, среди "посетителей" комплекса не обнаружено. 

Сотрудники "Невской ратуши", как говорится в документации, жалуются, "что экскременты птиц наносят существенный вред непосредственно купольному пространству объекта". Особенности пернатых обитателей административно-делового центра в проекте описываются весьма подробно. Так, например, рассказывается о воронах: "Это доминант в птичьем мире, крайне агрессивный хищник, абсолютно всеядный, с потрясающей способностью приспосабливаться к любой окружающей среде. Ворона склонна к хищничеству, при этом отличается крайней сообразительностью и изощренностью".  Авторы исследования отмечают, что соседство с птицами создает риск для санитарной обстановки и "проклевывания кровельного покрытия". 

Лучшим способом избавиться от крылатых гостей чиновники избрали биоакустический отпугиватель. Такие приборы оснащаются сменными чипами, транслирующими сигналы тревоги, бедствия и голоса хищников для изгоняемых видов птиц.  В памяти приборов, как указано в документации, записаны 8 различных видов звуков. Среди них: сирены, звуки выстрелов, крики хищных птиц, крики "тревоги" и "бедствия" отпугиваемых птиц.  Заказчик сможет выбирать сам, какие именно сигналы использовать, с помощью пульта дистанционного управления. Кроме того, чипы можно заменить на другие голоса птиц по выбору пользователя. 

Установить систему защиты от чаек и ворон сотрудники "Невской ратуши" надеются в течение 40 рабочих дней с момента заключения контракта. Но это уже четвертая попытка дирекции найти подрядчика для монтажа оборудования. Впервые закупка была объявлена еще в августе 2019 года. Было подано несколько заявок от компаний, но аукционная комиссия сочла их неподходящими. Ситуация повторилась осенью 2019 года и в конце мая 2020-го

Новое извещение об аукционе опубликовано 5 июня. Заявки от подрядчиков принимаются до 15 июня. 

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