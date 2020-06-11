В Ленобласти будут бесплатно раздавать лекарства от COVID-19

Руководитель Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что власти региона решили на безвозмездной основе раздавать рекомендованные Минздравом лекарства для лечения коронавирусной инфекции, оповещает пресс-служба местного правительства.

Препараты будут выписываться пациентам, проходящим амбулаторное лечение. Порядок их выдачи, перечень медикаментов и соответствующие нормативные акты уже составляются.

В правительстве региона напомнили, что пациенты с COVID-19, лежащие в больницах, лечатся бесплатно за счет средств Фонда ОМС.

Добавим, на сегодняшний день в Ленобласти официально известно о 3396 случаях заражения коронавирусом, вылечились 2528 человек, скончались 23.