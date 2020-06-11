Власти Калининградской области выделили 100 млн рублей на поддержку рестораторов

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов распорядился выделить порядка 100 млн рублей на поддержку владельцев малого ресторанного бизнеса, известили в пресс-службе регионального правительства.

"Условия новой программы в ближайшее время представит региональное Министерство по культуре и туризму", - уточнили чиновники.

По информации "РБК Калининград", сфера общепита в регионе во время режима самоизоляции была задействована лишь на 7-8% от нормы, выручки рестораторов критически упали, многие вынуждены были закрыться.

Как и в других субъектах РФ, на сегодняшний день местным кафетериям и ресторанам разрешено работать на доставку и на вынос. Летним верандам можно будет открыться начиная с 15 июня - но только в случае благоприятной эпидемиологической обстановки.

COVID-19 выявлен у 1946 обитателей Калининградской области, скончались 34 человека.