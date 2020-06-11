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11 июня, 17:49

На пост главы КСП Петербурга претендуют три кандидата

фото ЗакС политика На пост главы КСП Петербурга претендуют три кандидата

В Заксобрание Петербурга поступили предложения с тремя кандидатурами на пост главы Контрольно-счетной палаты, сообщили в ЗакСе.

Постоянная комиссия по вопросам правопорядка и законности предложила кандидатуру бывшего главы Петроградского района, аудитора Константина Желудкова. Комиссия по устройству государственной власти, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству выдвинула кандидатуру зампрокурора Петроградского района Александра Томова. Комитет по законодательству предложил кандидатуру аудитора Юрия Шутова. Новый глава КСП станет известен в течение двух недель.

Пока КСП возглавляет Вадим Лопатников. Свой пост он занимает с 2007 года.

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