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Поправки в Конституцию

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11 июня, 18:00

"В основном, это фейки": Памфилова не верит в принуждение бюджетников к голосованию по Конституции

фото ЗакС политика "В основном, это фейки": Памфилова не верит в принуждение бюджетников к голосованию по Конституции

Руководитель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова поручила изучить информацию о том, что бюджетников якобы принуждают к участию в голосовании по внесению поправок в Конституцию, пишет ТАСС. Глава ЦИК уверена, что такая информация в большинстве случаев недостоверна.

"В основном это были фейки. Ни одно из заявлений, которое пришло, пока не подтвердилось. Но это не значит, что их не может быть, поэтому мы договорились и на уровне руководства Москвы, что всю информацию, которая идет к нам по горячей линии, мы будем передавать, держать под контролем, чтобы понять, что на самом деле реально, а что спровоцировано", - поделилась Памфилова.

Вопрос она пообещала поставить на особый контроль ЦИК. В то же время, заметила чиновница, в большинстве случаев сообщения о принуждении поступают анонимно, что лишь подтверждает их несостоятельность.

"Если хочешь навести порядок - бери на себя ответственность, рискуй и доказывай: да, это мне звонили, это мой начальник, я готов это заявить на всех уровнях. Вот это я признаю, а всю эту дутую анонимность я презираю, если за этим не пойми что стоит", - сетует Памфилова.

Голосование за обновление Конституции состоится 1 июля. Главной поправкой, невзирая на замалчивание ее в распространяемых агитационных роликах, принято считать обнуление президентских сроков Владимира Путина, в настоящее время находящегося на своем четвертом.

К бойкоту голосования призывали уже множество как провластных, так и оппозиционных сил. Нежелание участвовать в плебисците разделяют, к примеру, "Яблоко", "Левый фронт" и Алексей Навальный вместе с единомышленниками.

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