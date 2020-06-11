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11 июня, 18:33

Знахарь через суд требует, чтобы Смольный регламентировал порядок занятий целительством

фото ЗакС политика Знахарь через суд требует, чтобы Смольный регламентировал порядок занятий целительством

Промышляющий целительством петербуржец Александр Найденов обратился с иском в суд, в котором требует, чтобы комитет по здравоохранению города определил порядок занятий народной медициной, информирует объединенная пресс-служба судебных ведомств Северной столицы.

В заявлении Найденов отметил, что Росздравнадзор ранее утвердил работу системы добровольной сертификации услуг в области народной медицины "Реестр целителей", однако включение тех или иных сведений в перечень невозможно без получения соответствующего разрешения на ведение целительной деятельности, которое обычно выдает орган исполнительной власти.

Знахарь неоднократно обращался в комздрав за документом, который бы позволил ему осуществлять свою деятельность, однако раз за разом получал отказ, так как ответственное за сферу здравоохранения подразделение Смольного не имеет регламента по выдаче подобного рода разрешений.

Истец уверен, что отсутствие регламента напрямую нарушает его гражданские права. А комздрав, полагает Найденов, не исполняет свои обязанности по разработке порядка занятия народным целительством, и потому - бездействует. В иске мужчина просит обязать чиновников восполнить правовой пробел в течение 90 дней и выплатить ему 15 тысяч рублей издержек.

Третьими лицами в суде выступят Минздрав РФ и Смольный.

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