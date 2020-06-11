В Новгородчине обещают с 25 июня открыть музеи, летние кафе и детские площадки

Руководство Новгородской области пришло к заключению, что начиная с 25 июня на территории региона смогут вернуться к привычной деятельности музеи, салоны красоты, кафетерии с летними верандами и детские площадки, информирует пресс-служба локального правительства.

"С 25 июня планируется возобновление на территории всей Новгородской области работы летних кафе с верандой, музеев, библиотек, салонов красоты и детских игровых площадок. А уже с 6 июля - открытие гостиниц, при условии исполнения рекомендаций Роспотребнадзора", - указывается в послании департамента.

Обещается также, что в региональных больницах возобновится плановая госпитализация пациентов.

Пока что в Новгородской области разрешено гулять и посещать религиозные учреждения.

Согласно официальным данным, на территории региона официально известно о 1,8 тысячах граждан, подхвативших COVID-19, 11 человек погибли.