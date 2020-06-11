Башкетова допустила открытие салонов красоты в Петербурге к третьему этапу снятия ограничений

Салоны красоты в Петербурге планируется открыть ближе к третьему этапу снятия ограничений по коронавирусу в городе, сообщила главный санитарный врач региона Наталия Башкетова в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

"Салоны красоты подразумевает предоставление услуг по маникюру, педикюру, косметологии и прочих. Это открытие ближе к третьему этапу снятия ограничений, так как такие услуги предполагают близкий контакт", - сказала Башкетова.

По ее словам, прогноз по динамике распространения коронавируса в Петербурге позволяет говорить о снятии ограничений.

Ранее в Смольном предположили, что торговые центры в Петербурге откроются только к концу июля.

В Петербурге начал действовать первый этап отмены ограничений, введенных в марте из-за эпидемии коронавируса. При этом 8 июня Башкетова заявила, что пока не следует спешить с дальнейшим снятием ограничений, поскольку город к этому не готов, а 11 июня этот же тезис повторила представитель агентства Ольга Смелова.

Накануне губернатор Александр Беглов опубликовал опров, в котором спросил горожан, какие объекты стоит открыть в первую очередь при снятии ограничений. Чаще другого петербуржцы упоминали в комментариях детские сады, салоны красоты и парки.