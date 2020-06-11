Тайна "Алых парусов"

Официально петербургские власти не подтверждают и не опровергают проведение праздника выпускников "Алые паруса" в 2020 году. Между тем местные военные уже готовятся к проведению салюта на торжестве, Министерство просвещения назвало дату - 27 июня, а съемочная группа вот-вот начнет репетиции. Петербургские родители, в свою очередь, разделились во мнении, когда и как стоит проводить общегородской выпускной.

Хранить молчание

Весной 2020 года Петербург, как и практически всю Россию, захлестнула эпидемия коронавируса. Ряд мероприятий отменили или перенесли на следующий год, но про проведение праздника выпускников "Алые паруса" официально не сообщалось. Традиционно торжество проходило в 20-х числах июня, а готовиться к нему начинали уже в апреле-мае. В конце апреля собеседник ЗАКС.Ру в правительстве города допустил, что праздник будет отменен - окончательное решение должен принять губернатор Петербурга Александр Беглов.

В настоящий момент постановление правительства Петербурга о проведении в 2020 году выпускного "Алые паруса" не опубликовано. При этом, Министерство просвещения России предполагает, что праздник пройдет 27 июня. В этот день ведомство намерено организовать общероссийский "Выпускной вечер" в онлайн-формате. Его завершающим этапом должны стать "Алые паруса", отметили в министерства. Глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что из-за сложной эпидемиологической обстановки лучше не проводить пока традиционные выпускные и массовые мероприятия.

- Оценив ситуацию, рекомендуем в июне отметить выпускной онлайн, а уже после окончания ЕГЭ или может чуть позже отпраздновать выпускные в традиционном формате. Согласитесь, ведь важнее дух праздника, чем его формальная дата, из-за которой не стоит рисковать здоровьем, - отметил министр.

Проведением праздника с 2013 года занимается Пятый канал. В пресс-службе телеканала заявили, что минпросвещения уже озвучило дату и формат праздника. Подробности о проведении "Алых парусов" пресс-служба комментировать ЗАКС.Ру отказалась. Там заявили, что решает все правительство Петербурга - к нему и стоит обращаться.

Получить пояснения от главного распорядителя торжества - комитета по печати и взаимодействию со СМИ - ЗАКС.Ру не удалось. В пресс-службе комитета по образованию изданию сообщили, что никакой информации об организации "Алых парусов" у них нет. Обычно ведомство занимается распространением приглашений на праздник, но в 2020 году к этому не приступали, добавили в пресс-службе:

"У нас нет информации о том, как будет проходить праздник, и приглашений мы никаких не рассылали".

Источник в Смольном сообщил ЗАКС.Ру, что планируется проведение мероприятия, но только для съемки. Людей на него пускать не будут, пояснил источник. Каким именно способом желающих посетить праздник оградят от него, собеседник издания не уточнил.

Начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД по Петербургу Вячеслав Степченко пообещал ЗАКС.Ру в начале следующей недели выяснить, как правоохранительные органы намерены обеспечивать безопасность участников "Алых парусов" в 2020 году.

Несмотря на отсутствие официального заявления от петербургских властей, военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) еще 8 июня приступили к устройству 140 понтонов на Неве у Петропавловской крепости. Их будут использовать для запуска салюта в честь выпускников, сообщили в пресс-службе ЗВО:

"Речные звенья будут спущены на воду и соединены в единую платформу, которая станет площадкой для проведения салюта в ознаменование фестиваля выпускников школ и университетов города "Алые паруса"".

Установку понтонов планируется завершить к 17 июня, уточнила пресс-служба военных.

фото: Facebook Министерства обороны

Гвоздем праздника является появление парусника. В 2019 году впервые вместо шведского корабля с алыми парусами вышел бриг "Россия". Член его команды отказался отвечать на вопросы ЗАКС.Ру, заявив о строгой политике по неразглашению информации.

Ассоль дождется

Судя по публикациям разных организаций в социальных сетях, к празднику уже начали активно готовиться. Например, набирают команду для работы на петербургском городском выпускном: ищут визажистов и мастеров по прическам.

Есть в интернете и объявления о кастинге на роль "идеального выпускника" в шоу "Алые паруса - 2020". От юного актера требуется быть готовым к репетициям и съемкам в течение 5-6 дней в Москве и Петербурге, в некоторых объявлениях обещается гонорар в 70 тысяч рублей. Кастинг-агентство New Faces опубликовало объявление о кастинге у себя в Instagram. В нем сказано, что режиссером выступает Василий Бархатов.

Он подтвердил ЗАКС.Ру, что руководит творческим процессом на "Алых парусах" в 2020 году. По словам режиссера, подготовка к празднику уже идет: создаются декорации, видеоконтент, проходит работа с артистами.

Бархатов добавил, что основные репетиции пройдут 19-27 июня. При этом, само шоу будет проходить без зрителей, уточнил режиссер.

- И сцена будет, и парусник - все будет. И все будет именно в тот день, но несколько хитрее и сложнее, - заявил Василий Бархатов.

По его словам, в ближайшее время должны объявить подробности о мероприятии.

Праздник при "антивирусном" бюджете

На проведение "Алых парусов" средства из бюджета выделяет правительство Петербурга. В 2019 году на праздник направили субсидию в 16,2 млн рублей. В 2020 году планировалось выделить такую же сумму, но из-за коронавируса городские расходы перераспределили - комитет по печати вычеркнул из своего бюджета 16,2 млн рублей на организацию "Алых парусов". Конкурс на получение субсидии в этом году не проводился.

Вне субсидии комитет обычно выделяет еще средства на трансляцию торжества по телевидению и оформление города. Закупку на украшение Петербурга к празднику ведомство в 2020 году не проводило, зато еще в конце 2019 года объявило аукцион на проведение телевизионной трансляции "Алых парусов". Согласно документам закупки, подрядчик должен транслировать 149 минут праздника в 2020 году. Контракт на 10,3 млн рублей ведомство заключило с АО "Телерадиокомпания "Петербург" (Пятый канал) в феврале 2020 года. В настоящий момент информации о расторжении контракта на сайте нет. При этом, статья бюджета на финансирование прямых трансляций важнейших общегородских мероприятий при весенней корректировке сократилась до нуля.

Спонсором "Алых парусов" также выступает банк "Россия". Организация не раскрывает данные о размере своего финансирования торжества. На звонки ЗАКС.Ру в пресс-службе банка не ответили.

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями в феврале-марте 2020 года тоже организовал закупку, которая касается "Алых парусов". Ведомство провело конкурс на оказание услуг по организации участия молодежных творческих коллективов в празднике выпускников. Победителем стала компания "Телемедиа", с которой комитет заключил контракт на 600 тысяч рублей в конце марта. В настоящий момент на сайте госзакупок информации о расторжении договора нет.

Родители собирают подписи

Между тем на сайте change.org уже создано три петиции, касающиеся "Алых парусов" в 2020 году. В одной из них родители выпускников собирают подписи с просьбой перенести "Алые паруса" на конец июля. К тому моменту школьники сдадут основную часть экзаменов, отмечается в обращении. Также родители считают неправильным проведение праздника в режиме онлайн:

"Это самое знаковое событие для выпускников Санкт-Петербурга и Ленинградской области!!! Проведение такого события онлайн похоже на простое желание освоить бюджет, а не заботу о празднике для выпускников! С таким же успехом можно посмотреть записи прошлогодних праздников". На момент публикации материала под петицией подписались более 400 человек.

В еще одной петиции петербуржцы предлагают дать возможность выпускникам 2020 года принять личное участие в празднике в течение последующих трех лет. Во-первых, так можно не устраивать двойной нагрузки в 2021 году, а, во-вторых, ушедшие в армию юноши смогут посетить "Алые паруса" после дембеля, считает автор обращения.

Третья петиция предлагает несмотря ни на что организовать "Алые паруса" в традиционном формате в 2020 году. Создатель обращения отмечает, что в Петербурге в любом случае пройдут единые государственные экзамены, Парад Победы, матч "Зенита" и голосование по поправкам в Конституцию.

"Выпускники 2020 г. и так потеряли последний звонок, выпускной, почему "Алые Паруса" нельзя перенести точно так же, как и парад Победы?" - задается вопросом автор петиции.

Две последние петиции пока набрали небольшое количество сторонников - несколько десятков человек.

София Саттарова

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