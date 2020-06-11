В Калининграде задержан второй полицейский по делу о подкинутых студенту наркотиках

В отношении замначальника отдела по контролю за оборотом наркотиков Западного линейного управления МВД на транспорте в Калининграде Алексея Черкасова завели дело по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщает "Зона права".

По данным организации, Черкасов задержан. Ранее фигурантом дела о подброшенных наркотиках стал его подчиненный, оперуполномоченный Руслан Яковенко, который заключен под домашний арест. Дело в отношении него и других оперативников возбудили в апреле. По версии следствия, они могли подкинуть наркотики студенту Насредину Махмудову при задержании: тот поехал вместе с приятелем Никитой Зубовым, который хотел устроиться в полицию и собирался участвовать в операции по покупке грамма запрещенного вещества.

Из-за комиссии при переводе денег Зубов смог купить только полграмма, при этом у Махмудова изъяли в два раза больше. В отделе оперативники якобы уговорили Махмудова признать вину в обмен на условный срок и, по словам студента, сочинили ему показания.

В Западном ЛУ МВД России на транспорте уточнили, что руководством управления назначено проведение служебной проверки. "В случае установления вины сотрудники будут уволены из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. К строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены их непосредственные руководители", - сообщили в пресс-службе.