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11 июня, 19:44

Минкульт планирует возобновить концерты в России осенью

фото ЗакС политика Минкульт планирует возобновить концерты в России осенью

Концерты в России могут возобновиться в сентябре, в ближайшее время будут подготовлены рекомендации по проведению репетиций, сообщили в Минкульте.

По словам замглавы Минкульта Аллы Маниловой, в Роспотребнадзор не ранее августа направят требования по рассадке зрителей, а требования к репетициям согласуют уже в ближайшее время. На заседании рабочей группы по поддержке учреждений культуры во время эпидемии коронавируса были одобрены предложения, подготовленные Московской филармонией с учетом мнения профессионального музыкального сообщества, их возьмут за основу при подготовке материалов в Роспотребнадзор.

В документе указано, что концерты возобновятся ориентировочно в сентябре. В нем также будут содержаться требования по дезинфекции залов и рабочих помещений, по разведению встречных потоков людей внутри учреждения, в том числе для сотрудников во время репетиций.

Концерты, как и другие массовые и досуговые мероприятия, оказались под запретом в марте из-за эпидемии коронавируса.

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