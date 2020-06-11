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Поправки в Конституцию

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11 июня, 20:53

СМИ: Сотрудников крупнейшего застройщика Москвы принуждают к голосованию по Конституции

фото ЗакС политика СМИ: Сотрудников крупнейшего застройщика Москвы принуждают к голосованию по Конституции

Сотрудников строительной корпорации ПИК принуждают участвовать в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию, пишут "Открытые медиа" со ссылкой на предоставленные работниками компании скриншоты из рабочих чатов.

По данным издания, в чатах менеджеры ПИКа сообщили сотрудникам, что им поступила просьба "об обеспечении явки" на голосовании. Согласно скриншотам, от сотрудников потребовали зарегистрироваться на госуслуга, причем москвичи должны выбрать электронное голосование, а имеющие регистрацию в других регионах проголосовать физически.

Один из менеджеров пишет, что "руководство будет лично проверять" наличие явки сотрудников. В переписке указано, что "важен сам факт участия", а за что голосовать – это "дело лично каждого человека".

Упомянутая в публикации менеджер ПИКа Алена Давидян подтвердила, что работает в компании, но отказалась от комментариев. Представители ПИКа сведения пока не прокомментировали.

Ранее ряд СМИ писали о том, что ради повышения явки на голосовании зарегистрироваться на портале госуслуг и обязательно проголосовать требуют от московских учителей и подконтрольных мэрии организаций. При этом ранее не было известно о принуждении к электронному голосованию частных компаний, таких как ПИК. Издание обнаружило, что инструкции, которые рассылаются сотрудникам компании и бюджетным организациям, практически идентичны.

ПИК – крупнейший застройщик Москвы и один из крупнейших в России. Выручка за 2019 год составила 280,6 млрд руюлей.

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