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10:55

В РФ выявлено 8987 новых случаев заражения COVID-19: плюс 274 - в Петербурге

фото ЗакС политика В РФ выявлено 8987 новых случаев заражения COVID-19: плюс 274 - в Петербурге

Соглавно обновленной информации о распространении коронавирусной инфекции, предоставленной оперативным штабом, заболевание обнаружили у ещё 8987 россиян. Соответственно, на сегодняшний день общее число заразившихся достигло отметки 511 423. Отмечается, что у 35% заболевших не имелось клинических признаков проявления инфекции.

С 11 на 12 июня зарегистрировано 183 смерти от COVID-19. Всего с начала эпидемии вирус унес жизни 6715 человек.

За сутки полностью выздоровели 8220 граждан, всего же излечились свыше 269 тысяч заразившихся. 

В Петербурге зарегистрировано 274 новых случая заболевания COVID-19 (всего - 20 043), выздоровели 412 пациентов (всего с начала эпидемии излечились 9276 заразившихся), скончался ещё 41 пациент (всего - 561).

У ближайшего соседа Северной столицы - Ленобласти - ситуация сложилась следующим образом: заболели 52 (всего - 3448), выздоровели 50 (всего - 2578), никто не умер.

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