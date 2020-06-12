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11:33

Сторонники шамана Габышева снова привлекли внимание полиции

фото ЗакС политика Сторонники шамана Габышева снова привлекли внимание полиции

Якутские правоохранители допросили двоих сторонников помещенного в психдиспансер шамана Александра Габышева Сергея Добрышкина (Злой эколог) и Евгения Ростокина (Ворон) по вопросу о распространении недостоверной информации, уведомил "МБХ медиа" "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

Он рассказал, что проверка связана с размещенным на YouTube видео с фрагментом телефонной беседы Ростокина с Габышевым - последний в то время уже находился в ПНД.

Добрышкина допросили в Оренбурге, Ростокина - в COVID-диспансере в якутском Нерюнгри. Полицейских допустили в "ковидарий", несмотря на строгий карантин.

12 мая шамана насильственно поместили в психоневрологический диспансер. Местные врачи сочли "изгонителя Путина" опасным для общества. Позднее суд признал законным помещение Габышева в психдиспансер.

5 июня горсуд Якутска отклонил иск защиты Габышева, настаивавшей на незаконности помещения шамана в психбольницу. Адвокаты подали апелляцию в Верховный суд региона.

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