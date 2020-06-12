В Петербурге упразднят Уставной суд, которым руководит однокурсница Медведева

В комитете по законодательству изучили инициативу, предполагающую упразднение на территории города Уставного суда.

Глава КПЗ, депутат ЗакСа Денис Четырбок уточнил, что, согласно вносимым в Конституцию изменениям, субъекты РФ более не нуждаются в конституционных (уставных) судах.

"Мы немного опережаем момент принятия поправок в Конституцию. Но мы можем предположить, что если поправки будут одобрены, то такие суды будут упразднены. Поэтому мы предлагаем предусмотреть в законе пункт "удаление в отставку в связи с упразднением суда"", - цитирует Znak.com заявление Четырбока.

Уставной суд Петербурга был учрежден в 2000 году. Его главной функцией является трактование Устава города. В большинстве российских регионов такие ведомства либо не создавались, либо были упразднены для экономии бюджетных денег.

С 2012 года Уставным судом руководит Наталья Гуцан, приходящаяся супругой полпреду президента по СЗФО Александру Гуцану. Оба чиновника некогда учились в одном вузе с экс-премьером Дмитрием Медведевым.

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