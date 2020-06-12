Twitter заблокировал свыше тысячи пропагандировавших "Единую Россию" аккаунтов

Администраторы социальной сети Twitter упразднили деятельность 1152 аккаунтов, с которых активно восхвалялась деятельность "Единой России", следует от опубликованного компанией отчета.

Пользователи, оставлявшие комментарии пропагандистского характера, связаны с сайтом "Актуальная политика", который известен своей провластной направленностью. Как сообщили в Twitter, пользователи заблокированных аккаунтов занимались скоординированными репостами и усилением неоригинальной информации, преследуя политические цели, - в том числе нападки на несистемную оппозицию.

Кроме того, Twitter ограничил доступ 23 тысяч аккаунтов, связанных с Китаем, а также свыше 7 тысяч - с Турцией. Упраздненные пользователи участвовали в "информационных атаках" и тиражировали выгодные для властей обозначенных стран материалы.