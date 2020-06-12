РБК: Кремлевские чиновники вернутся на "очную" работу с 15 июня

Начиная с 15 июня для госслужащих, работающих в Кремле, отменяется удаленный режим работы, введенный 30 марта, уведомили РБК близкие к аппарату главы государства источники.

Один из собеседников издания уточнил, что это связано с отменой большинства установленных ограничений в Москве.

При этом некоторые кремлевские чиновники вернулись к привычному режиму ещё 8 июня.

Днем ранее, президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков известил СМИ о том, что Владимир Путина пока не возвратился к привычному графику и личных встреч не проводит.

"Безусловно, это не за горами. Нельзя исключать, что какие-то элементы нынешнего режима общения с точки зрения экономии времени, с точки зрения быстроты организации таких встреч, они могут быть частично как-то использованы на различных уровнях в дальнейшем", - пояснил Песков.