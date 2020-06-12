Супруга Владимира Зеленского подхватила COVID-19

Жена украинского лидера Владимира Зеленского Елена заразилась коронавирусной инфекцией, извещает аппарат главы государства в Facebook.

Указывается, что супруга президента чувствует себя удовлетворительно, болезнь проходит бессимптомно. Елену Зеленскую изолировали от семьи и лечат амбулаторно.

У самого президента Украины, равно как и их детей, тесты на COVID-19 пришли отрицательные.

В офисе Зеленского размышляют, каким образом Елена могла подхватить коронавирус, если все время строго соблюдала карантин.

На Украине COVID-19 обнаружен у более 30 тысяч человек, скончались 880 граждан.