В "Движении демократического обновления" намерены голосовать против поправок к Конституции

Представители "Движения демократического обновления" (ДДО) выступили с заявлением относительно предстоящего голосования по внесению корректив в действующую Конституцию.

Активисты уверены, что единственное, за что следует отдавать свой голос, – это незыблемость Основного закона страны. А участвовать в плебисците или нет – личный выбор каждого, отметили в ДДО. Особенно в условиях пандемии COVID-19.

В заявлении также приводится позиция ДДО относительно конституционных корректив и сопутствующего этому процесса.

В частности, общественники считают правильным участие в плебисците, однако в самом движении единственно верной позицией полагают голосование против предлагаемых поправок, так как уверены, что главная причина, по которой организуется обозначенное действо, – обнуление президентских сроков Владимира Путина.

"Мы считаем "обнуление" противоречащим базовому демократическому принципу сменяемости власти. Никто не должен находиться во главе государства больше двух сроков. Мы считаем, что предлагаемые поправки фактически приведут к неприменению норм международного права, отбросят систему регулирования прав человека к временам СССР, не признававшего решения ЕСПЧ", - манифестировали в ДДО.