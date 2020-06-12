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17:17

Свыше 20 новорожденных в Петербурге заразились коронавирусом

фото ЗакС политика Свыше 20 новорожденных в Петербурге заразились коронавирусом

Почти все подхватившие COVID-19 новорожденные младенцы, появившиеся на свет в городе на Неве, перенесли заболевание легко, отчиталась внештатный специалист петербургского комитета по здравоохранению Юлия Горелик.

"Новорожденные с положительным тестом на коронавирус встречаются везде, в том числе у нас в городе - [с начала пандемии] более 20 случаев. Это здоровые дети, они переносят заражение как носители", - цитирует чиновницу ТАСС.

Тяжело переносят болезнь всего два новорожденных. За ними тщательно наблюдают специалисты многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий и Детской инфекционной больницы №5 им. Филатова.

Кроме того, поделилась Горелик, в мире известно лишь о нескольких случаях заражения плода COVID-19 от матери еще до рождения.

В мае, напомним, СМИ сообщали о гибели 34-летней беременной, заболевшей коронавирусной инфекцией. Её ребенка также не удалось спасти.

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