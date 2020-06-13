За сутки в России еще 8706 человек заразилось инфекцией COVID-19

К утру 13 июня за последние сутки в России официально насчитали 8706 новых случаев инфицирования россиян коронавирусом, о чем свидетельствует обновленная статистика государственного ресурса стопкоронавирус.рф. Это на 281 человек больше, чем цифра, обнародованная накануне.

"Впереди" других регионов по-прежнему остаются остаются: Москва (+1 493), Московская область (+725) и Петербург (+262).

За сутки удалось выздороветь 5 271 людям с коронавирусом, умерло за этот срок 114.

Всего к 13 июня коронавирусная инфекция поразила 520 129 граждан (Россия все так же замыкает тройку мировых "лидеров"). К летальному исходу с начала пандемии коронавирус привел 6 829 человек.