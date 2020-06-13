Петербургские активисты видоизменяют обильную рекламу поправок в Конституцию

На Васильевском острове троллейбусные остановки, "украшенные" рекламой предстоящего 1 июля голосования по поправкам в Конституцию, изменили свой облик после вмешательства протестно настроенных горожан. Пытаясь повторить шрифт, они заклеили "голосование" словами "общероссийский лохотрон" и таким же образом добавили изображению еще одну коннотацию: "узурпация власти от имени народа".

Примечательно, что на фотографии видоизмененной остановки заметны также биллборды, точно так же восхваляющие переписывание основного закона России. Фотографии появились в Telegram-канале "ЯГражданин".

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова, отвечая на претензии противников поправок к содержанию рекламных стендов и видеороликов, подчеркивала, что ни о какой агитации говорить не приходится и что имеет место только "информирование" граждан. Позже она скорректировала свою позицию относительно агитации: "все, что не запрещено, то разрешено".