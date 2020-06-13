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Поправки в Конституцию

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13:01

В Ленобласти снимают запрет на прогулки по лесам и пользование каршерингом

фото ЗакС политика В Ленобласти снимают запрет на прогулки по лесам и пользование каршерингом

В Ленинградской области с 15 июня снимут ряд ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, о чем говорится на сайте регионального правительства. В числе самых заметных послаблений - упразднение противопожарного режима и, соответственно, разрешение на прогулки по лесам, а также "зеленый свет" услугам каршеринга. Кроме того, во всей области разрешается проводить ярмарки - при соблюдении масочного режима.

Остальные вступающие в силу правила зависят от цвета условной зоны, на которые поделена область в зависимости от эпидемиологической ситуации. Так, в "зеленой" и "желтой" зонах возобновят работу парикмахерские и салоны красоты при условии заполнения зала не более, чем наполовину. В этих же зонах вновь откроют двери общественные бани.

Для каждой зоны становятся доступны библиотеки - опять же, при условии обязательного ношения масок.

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