В Ленобласти снимают запрет на прогулки по лесам и пользование каршерингом

В Ленинградской области с 15 июня снимут ряд ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, о чем говорится на сайте регионального правительства. В числе самых заметных послаблений - упразднение противопожарного режима и, соответственно, разрешение на прогулки по лесам, а также "зеленый свет" услугам каршеринга. Кроме того, во всей области разрешается проводить ярмарки - при соблюдении масочного режима.

Остальные вступающие в силу правила зависят от цвета условной зоны, на которые поделена область в зависимости от эпидемиологической ситуации. Так, в "зеленой" и "желтой" зонах возобновят работу парикмахерские и салоны красоты при условии заполнения зала не более, чем наполовину. В этих же зонах вновь откроют двери общественные бани.

Для каждой зоны становятся доступны библиотеки - опять же, при условии обязательного ношения масок.