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13 июня, 16:00

Семья погибшего в ДТП водителя не приняла ни извинений, ни денег от Михаила Ефремова

фото ЗакС политика Семья погибшего в ДТП водителя не приняла ни извинений, ни денег от Михаила Ефремова

Заслуженный артист России Михаил Ефремов, проходящий по уголовному делу о смертельном ДТП в центре Москвы, записал видеообращение к семье погибшего в аварии водителя Сергея Захарова. Он раскаялся в содеянном, признался, что теперь не знает, как жить с осознанием своей вины, попросил прощения у семьи и выразил желание помочь деньгами - "если примут".

Однако, ответная сторона спустя несколько часов ответила отказом, не приняв не извинений, найдя их "запоздалыми", ни материальной помощи. Об этом написал РБК со ссылкой на адвоката Александра Добровинского.

"Если господин Ефремов хочет внести какой-то вклад в борьбу с пьянством за рулем — это его личная инициатива, но о мирном урегулировании говорить слишком поздно, и денежную компенсацию, о которой шла речь в ролике, мы не примем", - передал он слова брата погибшего водителя.

Напомним, что происшествие случилось вечером 8 июня, когда актер не справился с управлением автомобиля и вылетел на встречную полосу, врезавшись в фургон, за рулем которого был курьер Сергей Захаров. В крови Ефремова, задержанного на месте, в ходе экспертизы обнаружили алкоголь. Два ближайших месяца он пробудет под домашним арестом. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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