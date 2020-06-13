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Поправки в Конституцию

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13 июня, 17:05

Кац вызвал Навального на дебаты - обсудить тактику голосования по поправкам

фото ЗакС политика Кац вызвал Навального на дебаты - обсудить тактику голосования по поправкам

Политик Максим Кац, призывающий прийти на голосование по поправкам в Конституцию и проголосовать против них, вызвал на дебаты Алексея Навального, который считает правильным игнорировать предстоящий плебисцит.

"Навальный, обладая большим медиаресурсом, предлагает не ходить и не голосовать, чем только обеспечит больший процент для тех, кто голосует за поправки. Власти даже ничего не придется фальсифицировать, если все протестные избиратели будут действовать по примеру Навального", - произнес бывший специалист по игре в покер на своем YouTube-канале.

Кац согласен дебатировать на любой площадке, с любым модератором или без него.

Отметим, что Навальный многократно заявлял о том, что процедура голосования 1 июля не имеет отношения к законности и что лучше всего честному гражданину не иметь к этому никакого отношения. Важным его доводом был также факт уже состоявшегося принятия поправок всеми инстанциями и то, что новая редакция основного закона уже существует в открытой продаже в газетных киосках.

В предыдущий раз, когда Алексея Навального приглашали на дебаты, они не состоялись. Инициировала их официальный представитель МИД Мария Захарова, но спустя несколько часов после озвучивания вызова ее желание сошло на нет.

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