Патриарх Кирилл освятил храм Вооруженных сил

Предстоятель РПЦ Кирилл прибыл в построенный в этом году храм Вооруженных сил, расположенный в подмосковной Кубинке, с тем, чтобы его освятить, передает РИА "Новости".

После освящения он прочел молитву, призванную избавить Россию от коронавируса (в ходе чтения коронавирус именовался "губительным поветрием"). В церемонии принял участие министр обороны Сергей Шойгу.

Отметим, что храм, в частности, известен тем, что весной на его фасаде была замечена мозаика с изображениями представителей действующего руководства страны. После скандала от нее отказались, а изображение президента Владимира Путина даже уничтожили. Храм так же безуспешно хотели украсить портретом Иосифа Сталина.

UPD: 12:12 Кирилл станет настоятелем храма ВС