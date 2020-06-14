Беглов доволен петербургскими донорами крови

В связи с Днем донора, отмечаемым 14 июня, петербургский губернатор Александр Беглов высказался на эту тему применительно ко вверенному ему городу.

"Вчера был на Городской станции переливания крови. Здесь работает профессиональная команда, настоящие энтузиасты.Традиции донорства не прекращались даже в блокадном Ленинграде", - написал он на своей странице "ВКонтакте", поздравляя "виновников" праздника.

По подсчетам Беглова, в Петербурге активны около 50 тысяч доноров крови, причем примерно половину из них составляет молодежь до 30 лет. Губернатор также намекнул на то, что бесценна и как никогда актуальна сдача крови теми, кто суиел излечиться от коронавируса. Пошедших на это на сегодняшний день в Петербурге нашлось 64 человека.

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