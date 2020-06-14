Эргашев: Более 80% "коронавирусных" коек в Петербурге заняты

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев, курирующий сферу здравоохранения, дал актуальный комментарий относительно пандемии коронавируса, и признал, что ситуация в городе тяжелая. Свою оценку он подкрепил статистическими данными.

"Коэффициент распространения - около 0,8, пандемия еще до конца не пошла на спад. Количество [свободного] коечного фонда в среднем за последнюю неделю составляло около 18%. Это говорит о том, что нам зачастую определенного количества коек недостаточно", - произнес чиновник в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

По его сведениям, в последнее время ежедневно поступает в больницы с симптомами коронавируса и выписывается из них примерно одинаковое число людей (около 500). При этом, утверждает Эргашев, в Петербурге одна из лучших в стране ситуация с количеством тестов на наличие инфекции.

С начала пандемии в городе, по официальным данным, зарегистрировали 20 561 случай заражения COVID-19. В 256 случаях наступил летальный исход.

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