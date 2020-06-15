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9:26

СМИ: В отношении ещё одного российского ученого завели дело о госизмене

фото ЗакС политика СМИ: В отношении ещё одного российского ученого завели дело о госизмене

Петербургские правоохранители возбудили уголовное дело о государственной измене в отношении местного ученого Валерия Митько, уведомляет "Медуза". 78-летний исследователь заинтересовал полицию из-за своих лекций, проводимых в китайском университете

Как полагают следователи, Митько мог сотрудничать со спецслужбами КНР, якобы собирая для них информацию, представляющую собой гостайну "военного характера". В частности, заинтересованной стороне нужны были сведения о способах и методах обнаружения подводных лодок, а ученый согласился их предоставить за материальное вознаграждение.

Собрав требуемые данные, Митько вывез их в Китай в марте 2018 года. Речь идет об обнаруженном в багаже ученого документе, в котором содержалась информация о подлодках, однако, уточнил адвокат подозреваемого, деятель науки утверждает, что распечатал её из открытого источника.

"Нам известно лишь название этого документа, но сам он сейчас находится у стороны следствия — следователь отказывается предоставить его нам. Валерий Брониславович говорит, что всю информацию брал из открытых источников, и точно не помнит содержания документа. Сейчас наша задача — хотя бы по памяти восстановить его, и цифра за цифрой показать, что ничего секретного в нем нет", - пояснил адвокат Митько Иван Павлов.

Начиная с 2016 года Митько преподавал в Даляньском морском университете в Китае. Как сообщила супруга ученого, дважды в год он ездил в КНР с лекциями по гидрофизике.

Дома у Митько уже прошел обыск, в ходе которого была изъята техника и документы. Мужчину поместили под домашний арест. Вину в инкриминируемом преступлении он не признает.

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