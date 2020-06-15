COVID-19 обнаружен у ещё 8246 россиян: плюс 252 - в Петербурге

Согласно обновленной информации по распространению коронавирусной инфекции, предоставленной оперативным штабом, по состоянию на утро 15 июня на территории РФ выявлено ещё 8246 случаев заболевания COVID-19.

Таким образом, на сегодняшний день общее количество заразившихся граждан достигло отметки 537 210.

За сутки зафиксировано 143 смерти: всего с начала эпидемии погиб 7091 россиянин.

Проведено более 15 млн лабораторный тестов на выявление инфекции, в том числе более 280 тысяч - с 14 на 15 июня.

В Петербурге коронавирус обнаружили у ещё 252 человек, всего заболели 20 813 граждан. Победили болезнь 62 пациента (всего - 9739), а скончались ещё 38 заразившихся (всего - 635).