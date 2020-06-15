В Волгограде ФСБ задержала готовившего нападение на школу подростка

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности по Волгограду задержали местного подростка, планировавшего устроить нападение на одну из местных школ, передает ТАСС.

У 15-летнего юноши изъяли самодельное взрывное устройство, бутылки с зажигательной смесью, компоненты для взрывчатых веществ, поражающие элементы и холодное оружие, поделились с Центре общественных связей ФСБ.

Помимо перечисленного, у молодого человека обнаружили рукописные заметки с инструкциями по изготовлению самодельных бомб и совершению вооруженных нападений на образовательные учреждения.