Активисты пометили протестными наклейками несколько торговых объектов

Петербургские борцы с незаконной торговлей провели рейд по городу и "украсили" ларьки, которые считают нелегальными, наклейками с надписями. На них, в частности, они выразили персональное недовольство политикой губернатора Александра Беглова. Мини-отчет о рейде содержится в сообществе "Петербургский гражданин". Одна из наклеек гласит: "Беглов, Петербург не аул и не рынок". Упоминаются на них и иные фамилии вместе с портретами.

Отметим, что активист Дмитрий Виноградов, борющийся с незаконной торговлей в Невском районе, прошлым летом во время пикетирования стал жертвой нападения. Протестуя впоследствии уже против этого злодеяния, он столкнулся с судебным иском против своей персоны: напавший на него человек пытается привлечь Виноградова к ответственности за то, что его изображение использовалось на плакате, демонстрируемом прохожим.

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