Собянин анонсировал очередной этап снятия "антивирусных" ограничений в Москве

Столичный мэр Сергей Собянин решил, что вверенный ему город готов к очередному этапу снятия противовирусных ограничений, и объявил, что начиная со вторника, 16 июня, смогут возобновить свою работу летних веранды ресторанов и кафе. Анонсом управленец поделился у себя в блоге.

"С завтрашнего дня могут вновь открыться летние веранды ресторанов и кафе. Снимаются ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках", - отчитался Собянин.

Кроме того, отметил мэр, в Москве который день наблюдается снижение числе заболевших COVID-19: к примеру, в стационарах заметно снизилось количество лежащих там пациентов - до 13% (порядка 8500 человек).

Резерв свободных коек в столичных "ковидариях" составляет 8 800 штук, во временных госпиталях - 15 000 штук.