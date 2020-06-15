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Муниципал

12:02

Депутаты МО "Светлановское" намерены поменять главу

фото ЗакС политика Депутаты МО "Светлановское" намерены поменять главу

12 из 18 муниципальных депутатов МО "Светлановское" попросили губернатора Петербурга Александра Беглова инициировать отставку их главы Янины Евстафьевой.

В своем обращении к градоначальнику мундепы указали восемь причин, по которым необходимо пойти на этот шаг. В том числе они обвинили Евстафьеву в нецелевом расходовании бюджетных средств: 218 тысяч рублей из муниципальной казны ушли на покупку фотоаппарата. Кроме того, глава "Светлановского" не назначила в мае внеочередное заседание совета, которого от Евстафьевой требовали четыре муниципальные комиссии, а само помещение местного совета с 21 мая закрыто, из-за чего депутаты не могут встречаться с жителями.

По словам самовыдвиженца Юрия Мазурика, против главы муниципалитета настроена и большая часть аппарата совета.  

Евстафьева шла на выборы самовыдвиженкой при поддержке проекта "Умное голосование". Однако позже, уже став депутатом, вступила в переговоры с администрацией Выборгского района и была рекомендована на должность главы. Это произошло после того, как большинство членов совета дали понять, что не хотят переизбирать на эту должность единоросса Анатолия Кораблева, руководившего "Светлановским" в прошлом созыве. Позже Кораблев сдал свой мандат.

Как рассказал ЗАКС.Ру Мазурик, избрание Евстафьевой стало возможным благодаря голосам депутатов от КПРФ. В совет по спискам компартии прошли семь человек, в том числе два представителя движения "За новый социализм". Позже они изменили свою позицию и перешли в лагерь противников главы, отметил Мазурик.


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