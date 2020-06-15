Руководство Якутии отказалось от проведения военного парада 24 июня

В Якутии администрация республики решила окончательно отказаться от проведения парада Победы 24 июня, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Местная власть предпочла организовать другие мероприятия и избежать массового скопления людей.

"Парада Победы в Якутске не будет. В этот день запланировано открытие памятника якутскому снайперу и онлайн-мероприятия", - рассказали агентству.

Отложенный военный парад, традиционно проводимый 9 мая по всей стране, президент Владимир Путин в нынешнем году из-за пандемии коронавируса решил перенести. Объявляя дату, в качестве обоснования он прибегнул к доводу, что пик коронавируса Россия уже прошла. Тем не менее, в стране продолжают ежедневно регистрировать от 8 до 9 тысяч случаев заражения COVID-19.

Сомнения в целесообразности проведения парада в условиях пандемии ранее также публично выражали чиновники Белгородской области и Камчатского края.