Смольный не согласовал КПРФ митинг на тему поправок в Конституцию

Администрация Петербурга не разрешила городскому отделению КПРФ провести 20 июня митинг по вопросу плебисцита об изменении Конституции, сообщила ЗАКС.Ру руководитель горкома компартии Ольга Ходунова.

Митинг планировался в "гайд-парке" на площади Ленина. По словам Ходуновой, об отказе представители комитета по вопросам законности сообщили по телефону в четверг, 11 июня. Письменного документа коммунисты еще не получили. Ходунова отметила, что, судя по телефонному разговору с чиновником, митинг отказались согласовывать из-за претензий к оформлению уведомления.

В рамках готовившейся акции представители КПРФ также планировали уделить внимание социально-экономической обстановке в стране.

КПРФ запланировала на 20 июня протестные действия против изменения Конституции в различных регионах России. Ранее стало известно, что анонсированный на этот день митинг не согласовала мэрия Барнаула.

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