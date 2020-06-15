Председатель КСП Лопатников удивлен, что не попал в список кандидатов на следующий срок

Руководитель Контрольно-счетной палаты Петербурга Вадим Лопатников признался, что собирался избраться на следующий срок, но депутаты Заксобрания, как выяснилось, его кандидатуру не поддержали.

"Я сдал документы, и меня убедили, что подписи о моем выдвижении собраны. А потом оказывается, что где-то подписей не хватило", - приводит "Интерфакс" заявление чиновника.

При этом, напомнил Лопатников, закон о КСП не предполагает ограничения по количеству сроков председателя.

"Это не ко мне вопрос - вопрос, скорее, к депутатам", - резюмировал он.

Ранее депутаты городского ЗакСа выдвинули своих кандидатов на пост главы счетного органа: ими стали аудиторы Юрий Шутов и Константин Желудков, а также глава администрации МО "Округ Петровский" Александр Томов.

Лопатников руководит КСП с 2007 года.