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13:25

Председатель КСП Лопатников удивлен, что не попал в список кандидатов на следующий срок

фото ЗакС политика Председатель КСП Лопатников удивлен, что не попал в список кандидатов на следующий срок

Руководитель Контрольно-счетной палаты Петербурга Вадим Лопатников признался, что собирался избраться на следующий срок, но депутаты Заксобрания, как выяснилось, его кандидатуру не поддержали.

"Я сдал документы, и меня убедили, что подписи о моем выдвижении собраны. А потом оказывается, что где-то подписей не хватило", - приводит "Интерфакс" заявление чиновника.

При этом, напомнил Лопатников, закон о КСП не предполагает ограничения по количеству сроков председателя.

"Это не ко мне вопрос - вопрос, скорее, к депутатам", - резюмировал он.

Ранее депутаты городского ЗакСа выдвинули своих кандидатов на пост главы счетного органа: ими стали аудиторы Юрий Шутов и Константин Желудков, а также глава администрации МО "Округ Петровский" Александр Томов.

Лопатников руководит КСП с 2007 года.

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