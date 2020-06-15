Смольный снова изменил постановления о региональных выплатах медсотрудникам за работу с COVID-19

Правительство Петербурга внесло изменения в свои постановления о региональных выплатах медицинским сотрудникам за работу с коронавирусом. Согласно документу, деньги получат только работники медорганизаций, которые подведомственны исполнительным органам Петербурга. До этого выплаты планировалось направить работникам всех госучреждений здравоохранения в городе.

По положениям нового документа, деньги теперь выделят и сотрудникам медучреждений с высшим немедицинским образованием.

Средства медсотрудникам за работу в марте пойдут отчасти и из предоставленных федеральным бюджетом денег, которые выделены из резерва правительства России. Если федеральных денег не хватит, то использовать будут уже петербургские средства. Это не касается водителей и санитаров скорой помощи, а также сотрудников лабораторий – на них выделят только региональные деньги.

Также за счет федеральных средств оплатят работу с коронавирусом в апреле-июне сотрудникам стационаров. Размер выплат должен быть аналогичным федеральному, который установило правительство России в пункте 10. В частности, врачам и медработникам с высшим немедицинским образованием в стационарах полагается 100% от среднемесячного дохода.

Список людей, которые могут получить выплаты за апрель-июнь, расширен: теперь в него входят водители неотложек и медработники, которые проводят "заключительную дезинфекцию".