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13:51

Бриг на "Алых парусах" пройдет по Финскому заливу вместо акватории Невы

фото ЗакС политика Бриг на "Алых парусах" пройдет по Финскому заливу вместо акватории Невы

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о проведении праздника выпускников "Алые паруса" 27 июня в формате телевизионной трансляции. Документ опубликован 15 июня на сайте администрации города.

Согласно постановлению, оргкомитет праздника возглавят вице-губернаторы Евгений Елин и Ирина Потехина. Они должны определить место проведения "Алых парусов" и организовать работу по подготовке поздравлений выпускников.

Также в документе сказано, что комитет по печати и взаимодействию со СМИ должен организовать трансляцию мероприятия, проинформировать граждан о проведении этой трансляции и обеспечить взаимодействие с компанией, которая будет проводить праздник. Комитет по транспорту вместе с "Петербургским метрополитеном" должен определить режим работы подземки с 26 по 28 июня – "при необходимости выполнить закрытие станций метрополитена по утвержденному графику". 

Как сообщили в администрации губернатора, трансляцию проведет Пятый канал, а проход брига будут транслировать центральные телевизионные каналы. Сам бриг "Россия" и пиротехническая часть праздника пройдут не в акватории Невы, а в Финском заливе, заявили в администрации. 

Городские власти обещают, что смена формата не скажется на зрелищности: "телезрители погрузятся в атмосферу имаджинариума". Ведущими мероприятия будут Иван Ургант и Дарья Александрова, а выступят на празднике Дима Билан, Вера Брежнева, рэпер ST, Rasa, IOWA и другие музыканты.

Ранее режиссер "Алых парусов" в 2020 году Василий Бархатов сообщил ЗАКС.Ру, что подготовка к празднику уже началась. По его словам, выпускной предполагается проводить без зрителей – его будут транслировать по телевидению и в интернете. Официально петербургские власти отказывались сообщать подробности о проведении "Алых парусов" в 2020 году. При этом Западный военный округ заявил 8 июня о подготовке понтонов для проведения салюта у Петропавловской крепости во время "Алых парусов". Напомним, из регионального бюджета из-за эпидемии коронавируса вырезали расходы на проведение городского выпускного и трансляцию важных мероприятий. 


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