Андрея Шмарова утвердили главредом "Ведомостей"

Совет директоров "Бизнес ньюс медиа" (издатель "Ведомостей") окончательно утвердил Андрея Шмарова в качестве главного редактора газеты.

Во время заседания трое из шести членов совета отдали свои голоса за Шмарова, двое - за Анфису Воронину. Последнюю главредом хотели видеть сотрудники редакции.

Новый владелец "Ведомостей" Иван Еремин воспользовался правом решающего голоса и тоже одобрил кандидатуру Шмарова. По его словам, Воронина, курирующая партнерские проекты "Ведомости &", сейчас нужнее газете на своей текущей позиции.

Напомним, Шмаров уже успел повздорить с редакцией издания. Конфликт медиаменеджера начался с первой же встречи с коллективом. Взаимные претензии укрепились после того, как Шмаров отредактировал текст Константина Сонина о "Роснефти", частично исказив его суть. Позднее текст и вовсе пропал с сайта "Ведомостей". А накануне, как упоминалось выше, он запретил в статьях критиковать Путина и ссылаться на опросы "Левада-Центра".